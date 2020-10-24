أسعار صرف غير رسمية: الدولار يواصل الانخفاض في سوق العراق

2020/10/24 | 13:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

ينشر "ناس" قائمة باسعار صرف الدولار التقريبة في الأسواق المحلية ليوم السبت، (24 تشرين الأول 2020).

السعر في بورصة الكفاح

124,900

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السعر في الصيرفات ( تقريبي )

124,500

125,500

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النجف

125,000

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البصرة

125,000

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الموصل

125,000

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السليمانية

125,000

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ينشر "ناس" قائمة بأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والنفط والمعادن في الأسواق المحلية العراقية ليوم الجمعة، (23 تشرين الأول 2020) بحسب رصد مختصين.

أسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار 125,250

سعر شراء الدولار 124,250

تقريبي

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العملات العالمية الأجنبية

اليورو : 100 يورو 117,90 دولار

الأسترليني : 100 باوند 130,57 دولار

الليرة التركية : 100 دولار 794,80 ليرة تركية

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المعادن

سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1903,10$

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النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت 42,24 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي 40,37 دولار

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