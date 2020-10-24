بينهم 4 عرب.. العثور على 7 جثث متحللة داخل شحنة سماد في باراغواي

2020/10/24 | 13:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت شرطة باراغواي على جثث متحللة لسبعة أشخاص في حاوية قادمة من صربيا، وفق ما ذكرت السلطات الجمعة.

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