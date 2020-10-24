الأردن يدين نشر الرسوم المسيئة للرسول

2020/10/24 | 13:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلّم تحت ذريعة حرية التعبير.



وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز إدانة المملكة الاستمرار في نشر مثل هذه الرسوم واستياءها البالغ من هذه الممارسات التي تمثل إيذاء لمشاعر ما يقارب من ٢ مليار مسلم […]

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