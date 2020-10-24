2020/10/24 | 13:24 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في مديرية شعبة الاستخبارات العسكرية ،السبت، بان القوات الامنية تمكنت من القاء القبض ثلاثة عناصر بتنظيم “ داعش” الاجرامي شرقي الفلوجة.وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة بالتنسيق مع بقية القطعات العسكرية شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة من جزيرة قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، تمكنت من خلالها من اعتقال 3 من ابرز عناصر عصابات داعش الاجرامية بارز “.واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية استدرجت العناصر المطلوبة وتمكنت من اعتقال حال تواجدهم في المنطقة المستهدفة دون وقوع أي مقاومة تذكر”، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المطلوبين وفق المادة 4/ إرهاب”.وتابع، أن “القوات الامنية نقلت المعتقلين وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة بقية اختباء عناصر التنظيم الاجرامي واماكن تواجدهم “.



انتهى/ 12أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ثلاثة “دواعش” بعملية امنية استباقية شرقي الفلوجة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ثلاثة “دواعش” بعملية امنية استباقية شرقي الفلوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).