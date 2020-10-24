2020/10/24 | 13:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت تقديرات لدراسة محاكاة أن وفيات

كوفيد-19 في الولايات المتحدة قد تتخطى

نصف مليون بنهاية شباط العام المقبل،

لكن يمكن إنقاذ أراوح نحو 130 ألفا منهم

إذا التزم الجميع بوضع الكمامات.

والتقديرات التي أ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة أميركية: ترقبوا "شباط 2021".. شرط وحيد للنجاة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة أميركية: ترقبوا "شباط 2021".. شرط وحيد للنجاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).