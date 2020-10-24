"الغبار الأصفر" يرعب كوريا الشمالية.. كارثة قادمة من الصين

2020/10/24 | 13:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت كوريا الشمالية مواطنيها من

الخروج من منازلهم قائلة إن الغبار

الأصفر الموسمي، الذي يهب من الصين قد

ينقل فيروس كورونا المستجد إلى البلاد.

وذكرت صحيفة رودونغ سينمون الرسمية

الكورية الشمالية، "مع اس

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