إصابة الرئيس البولندي بفيروس كورونا

2020/10/24 | 13:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب الرئيس البولندي، أندريه دودا،

بفيروس كورونا المستجد على ما أعلن،

السبت، سكرتير الدولة لشؤون الرئاسة

البولندية في وقت تشهد فيه البلاد

انتشارا واسعا للوباء.

وغرد بواجي سبيتشالسكي: "كما كان مقررا

خ

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