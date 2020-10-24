2020/10/24 | 13:26 - المصدر: عين العراق

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السياسية

السبت 24 أكتوبر 2020 | 01:17 مساءً | عدد القراءات : 8

الدهلكي يكشف محاولات لتقطيع بعقوبة ضمن تقسيمات الدوائر المتعددة

كشف النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، السبت، عن محاولات تمارسها شخصيات وأطراف سياسية لتقطيع قضاء بعقوبة بذريعة مساواتها مع قضاء الخالص ضمن تقسيمات الدوائر المتعددة، مشددا على رفضه للتقسيم.

وقال الدهلكي في بيان، ان "الاتفاق المسبق بشأن توزيع المقاعد في محافظة ديالى تضمن أن يكون عدد الدوائر بحسب عدد كوتا النساء، مايعني تقسيم ديالى الى اربع دوائر الاولى بعقوبة وتضم 5 مقاعد والثانية الخالص وتضم 3 مقاعد أما الثالثة فهي بلدروز والمقدادية وتضم 3 مقاعد والرابعة خانقين وتضم 3 مقاعد".





وأضاف الدهلكي، ان "التقسيم راعى حسب التعداد السكاني لكل قضاء في توزيع عدد المقاعد على اعتبار ان قضاء بعقوبة هو اكبر قضاء وحاز على 5 مقاعد"، لافتا الى ان "هذا لم يرق لشخصيات او كتل سياسية معينة تسعى الى تقطيع بعقوبة من اجل مساواتها مع الخالص ليكون 4 مقاعد لكل من الخالص وبعقوبة من خلال العمل على ضم ناحية بني سعد التابعة اداريا لقضاء بعقوبة وجعلها مع قضاء الخالص".





واكد ان "هذه المحاولات لاقت استياء شعبي من جميع اهالي ديالى ورفضهم التحايل على قانون الدوائر المتعددة لتحقيق مصالح شخصية"، مشددا على "اننا لم ولن نسمح بهذا التقسيم وسنعمل بكل قوة للمحافظة على استحقاق القضاء الانتخابي"

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