2020/10/24 | 13:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة الاتصالات، اليوم السبت، عن مساعٍ لافتتاح مكاتب لتطبيقي الواتساب والفيسوك في العراق.وقال مدير عام شركة الاتصالات والمعلوماتية باسم الأسدي لوكالة الأنباء العراقية، اطلع عليه “النور نيوز”، ان “فتح مكاتب لتطبيقي الواتساب والفيس بوك أو التطبيقات الأخرى في العراق هدف وغاية تعمل الوزارة وبالتنسيق مع هيأة الإعلام والاتصالات لغرض الوصول …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساعٍ لافتتاح مكاتب لـ”واتساب” و”فيسبوك” في العراق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مساعٍ لافتتاح مكاتب لـ”واتساب” و”فيسبوك” في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).