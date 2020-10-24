العراق يرفض طلب مصري لتصنيف جماعة الاخوان المسلمين كإرهابية

2020/10/24 | 13:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادرد العراق رسمياً، على طلب لمصر بشأن اعتبار جماعة الأخوان المسلمين بإنها جماعة إرهابية.وبحسب قرار مجلس الأمن الوطني العراقي الذي وصل “النور نيوز” نسخة منه انه “وإستناداً الى توجيه مجلس الأمن الوطني بالجلسة المنعقدة بتاريخ 26 تموز 2020 وبناءً على ما طرحه مستشار الأمن الوطني بصدد موضوع “موقف العراق من إدراج جماعة الأخوان …

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