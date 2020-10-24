عاجل.. مجلس النواب يؤجل عقد جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب

2020/10/24 | 13:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافاد مصدر نيابي، اليوم السبت، ان مجلس النواب أجل عقد جلسته المقرر انعقادها اليوم، نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.واضاف المصدر لـ “النور نيوز” اليوم والذي فضل عدم ذكر اسمه ان “الازمة حول الدوائر الانتخابية ما زالت قائمة بين كتل المجلس دون التوصل الى حل مرضي”.يذكر ان جدول اعمال مجلس النواب يشمل …

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