2020/10/24 | 13:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت قيادة عمليات ديالى، السبت، العثور على اكداس عتاد كبيرة جدا بعملية استباقية في المحافظة.وقالت القيادة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، ان “استخبارات اللواء الرابع والعشرون قاطع ديالى الحشد الشعبي نفذت عملية استباقية استنادا الى معلومات استخبارية مؤكدة في منطقة شمال غرب قضاء خانقين المحاذي الى نهر ديالى […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على اكداس عتاد كبيرة بعملية استباقية في ديالى المركز الخبري الوطني.

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