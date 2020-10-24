{الفرات نيوز} تنشر الدوائر الانتخابية لمعظم المحافظات

2020/10/24 | 13:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حصلت وكالة {الفرات نيوز} على جداول الدوائر الانتخابية المعدة للتصويت ولتي ستعرض خلال جلسة اليوم

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