مصر.. حريق يلتهم أكشاكا ومحلات في الإسكندرية

2020/10/24 | 13:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]شهدت مدينة الإسكندرية المصرية، اليوم السبت، حريقا هائلا بعدد من أكشاك ومحال الباعة، في سوق تجاري بمحطة مصر، دون حدوث إصابات.

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