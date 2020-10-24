2020/10/24 | 13:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للدعم اللوجستي للتحالف الدولي في البصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للدعم اللوجستي للتحالف الدولي في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).