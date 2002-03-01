كارثة الجولة 6 تحبط ريال مدريد في الكلاسيكو

2020/10/24 | 13:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن إحصاءات الكلاسيكو الذي يقام عقب خسارة ريال مدريد وبرشلونة معًا في الليجا، تؤكد أن الميرنجي لن يحقق الانتصار في موقعة "كامب نو" بالجولة السابعة من الدوري.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة، في ملعب كامب نو، اليوم السبت، ضمن الجولة 7 بالدوري الإسباني.

وكان ريال مدريد، قد خسر في الجولة الماضية بالليجا أمام قادش، بينما سقط برشلونة في فخ الهزيمة ضد خيتافي.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن خسارة الفريقين في الليجا قبل الكلاسيكو، تكررت 7 مرات فقط على مدار 90 عامًا من إقامة مباريات ريال مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني.

وأشارت إلى أن الإحصاءات تستبعد تحقيق الفريق الضيف (ريال مدريد) لأي انتصار، حيث فاز المضيف 6 مرات، بينما انتهى لقاء وحيد بالتعادل.

وتستعرض الصحيفة فيما يلي كل مباريات الكلاسيكو التي أقيمت عقب خسارة ريال مدريد وبرشلونة:

1935/36: الجولة 18..



ريال مدريد 3-0 برشلونة

1941/42: الجولة الرابعة..



ريال مدريد 4-3 برشلونة

1950/51: الجولة الخامسة..



برشلونة 7-2 ريال مدريد

1976/77: الجولة الثالثة..



برشلونة 3-1 ريال مدريد

1987/88: الجولة 16..



ريال مدريد 2-1 برشلونة

1990/1991: الجولة 19..



برشلونة 2-1 ريال مدريد

2002/03: الجولة 30..



ريال مدريد 1-1 برشلونة

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