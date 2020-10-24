الاتحاد الوطني يشارك بمراسيم فتح المقبرة الجماعية في شنكال

2020/10/24 | 13:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك وفد من مركز تنظيمات شنكال للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت، بمراسيم فتح المقبرة الجماعية للنساء الايزيديات المسنات في قضاء شنكال منطقة صولاخ .

وحسب إحصائيات مؤسسة الشهداء العراقية ان الضحايا كان عددهم ما يقارب ٨٠ امرأة ايزيدية قتلهن داعش أثناء هجومهم على شنكال وهن من أهالي قرية كوجو

PUKmedia / تحسين شيخ كالو / شنكال ‌

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