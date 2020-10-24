2020/10/24 | 13:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهرات سابقة في بغداد

فوتو: أرشيف

منذ 26 دقیقة

411 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وزارة الداخلية، السبت، عن إجراءاتها قبيل انطلاق تظاهرات حاشدة دعا إليها الناشطون يوم غد الأحد (25 تشرين الأول)، فيما أكدت وجود تفاهمات مع قادة الحراك الشعبي.

وأكد الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، في تصريح صحفي للوكالة الرسمية، اليوم، 24 تشرين الأول 2020، وجود اتصالات وتفاهمات مع قادة الحراك والناشطين في التظاهرات المزمع إقامتها يوم غد الأحد، فيما أشارإلى وضع خطط أمنية لحماية المنشآة والممتلكات العامة.

واضاف المحنا، ان "ما يميز هذه التظاهرات هو وجود تفاهمات واتصالات مع قادة الحراك وقادة التظاهرات والناشطين، وان هناك اجماعا من كل هؤلاء على أن تكون التظاهرات سلمية وحضارية ومدنية".

وأوضح أن "هناك مطالب جماهيرية وجدت طريقها للتحقق، والحكومة جادة وعازمة على اكمال مشوار الإصلاح، وقد لاقت إجراءاتها السابقة أصداء طيبة بين المحتجين"، لافتا إلى أن "هذه العوامل تعطي انطباعا بأن التظاهرات ستكون ذات طابع حضاري ومدني".

وأشار إلى أن "وزير الداخلية عثمان الغانمي، وخلال الفترة الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع القادة الأمنيين في الوزارة والعمليات، وأكد من خلالها ضرورة توفير الخطط الأمنية الكفيلة بحماية المتظاهرين والمحتجين ،وتوفير الأجواء المناسبة لهم"، مشددا على"حماية المنشآة وعدم السماح لبعض الذين يحاولون تحريف سير التظاهرات السلمية وإيذاء المواطنين والتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة".

وبين أن "هناك خططا أمنية اتبعتها قيادة العمليات، البعض منها تضمن قطوعات الهدف منها حماية المتظاهرين".

من جانبه أفاد رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، السبت، بأن المتظاهرين منضبطين وملتزمين بالقوانين، وقال في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم، إن "المتظاهرين هم أبناء هذا الشعب، والدستور كفل حقهم في التظاهر"، مبينا أن "المتظاهرين يتمتعون بأعلى درجات الانضباط وهم ملتزمون بقوانين الدولة".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أكدت وجود تفاهمات مع المتظاهرين.. الداخلية تكشف عن استعداداتها لتظاهرات يوم غد) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أكدت وجود تفاهمات مع المتظاهرين.. الداخلية تكشف عن استعداداتها لتظاهرات يوم غد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).