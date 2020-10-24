2020/10/24 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ليوم-بغداد

قرر مجلس الأمن الوطني، عدم التصويت على إدراج حركة "الإخوان المسلمين" كمنظمة إرهابية في العراق، بناء على طلب جمهورية مصر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. مجلس الأمن الوطني يمتنع عن اعتبار ’’الاخوان المسلمين’’ منظمة إرهابية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. مجلس الأمن الوطني يمتنع عن اعتبار ’’الاخوان المسلمين’’ منظمة إرهابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).