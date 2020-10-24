اجتماعات داخل البرلمان وتهديدات بمقاطعة الجلسة بسبب قانون الانتخابات

2020/10/24 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تضج غرف مجلس النواب باجتماعات بين الكتل السياسية، قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم، بسبب قانون الانتخابات الجديد، وشروط الكتل النيابية حوله.

مصدر برلماني قال في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أروقة مجلس النواب تشهد اجتماعات بين كافة القوى السياسية وأخرى داخل التحالفات الواحدة، لغرض التوصل الى اتفاق حول قانون الانتخابات".

واشار المصدر خلال حديثه ألى أن "قوى سياسية هددت بعدم دخول جلسة اليوم، في حال عرض التصويت على قانون الانتخابات، دون وجود اتفاق وتوافق مسبق عليه، وهذا ما دعا الى تأجيل عقد الجلسة، بسبب عدم وجود نصاب قانوني، والحوارات مستمرة ولا اتفاق حتى الساعة".

وفي وقت سابق من اليوم، اجل مجلس النواب، جلسته نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وأكد القيادي في تحالف القوى العراقية، علي العيساوي، اليوم السبت (24 تشرين الأول 2020)، أن البرلمان عازم على حسم قانون الانتخابات خلال جلسة اليوم، فيما حذر الكتل السياسية من الاخفاق بذلك.

وقال العيساوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب تقع عليه اليوم مسؤولية كبيرة، ويجب أن يأخذها بجد من خلال إقرار قانون الانتخابات الجديد بشكل كامل".

وأكد، أن "هناك قوى سياسية لا تريد أن يكون قانون الانتخابات الجديد على شكل الدوائر المتعددة، وإنما تريد العودة إلى دائرة الواحدة، وهي من تؤخر إكمال القانون الجديد".

وبيّن، أن "مجلس النواب عازم على تمرير قانون الانتخابات الجديد بشكل كامل اليوم، حتى تمضي الأمور بالاتجاه الصحيح، ويكون القانون وفق الدوائر المتعددة واحتساب أعلى الأصوات".

وأضاف، أن "البرلمان العراقي إذا أخفق في التصويت على قانون الانتخابات اليوم، فسيكون البرلمان مقصراً أمام الشعب العراقي، خصوصاً، نحن أمام تظاهرات شعبية يوم غد الأحد 25 تشرين، فعلى قادة الكتل السياسية أن يعرفوا أنهم بوضع محرج أمام الشارع العراقي الغاضب".

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