الكلاسيكو بلغة الأموال .. لم تعد مباراة المليار ونصف يورو

2020/10/24 | 13:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

قبل سنوات قليلة فقط، لم يكن يجرؤ أحد على التشكيك بأن مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة هي الأقوى والأكثر قيمة من الناحية التسويقية على مستوى العالم، لكن لا يبدو أن الحال ظل على ما هو عليه الآن قبل مواجهة الفريقين اليوم السبت على ملعب الكامب نو.

هناك أسباب عديدة جعلت مباراة الكلاسيكو حدثاً مستقلاً يجذب جميع الأنظار حول العالم خلال العقدين الماضيين، لكن من أهمها كوكبة النجوم الحاضرة على أرض الملعب، والقيمة السوقية للاعبين.

في موسم 2017-2018، تواجه ريال مدريد ضد برشلونة في مباراة إياب الليغا، وحطمت تلك المباراة أرقاماً قياسية لم نشهدها من قبل، حيث أصبحت أغلى مباراة في تاريخ كرة القدم من حيث القيمة السوقية للاعبين،وبلغت 1.43 مليار يورو للاعبين الأساسيين المتواجدين على أرض الملعب.

قبل ذلك الكلاسيكو، لم يكن هناك أي مواجهة اخرى تجاوزت حاجز 1.2 مليار يورو، ورغم أنه تم تحطيم أرقامها لاحقاً، بـ5 مباريات أخرى معظمها في الدوري الإنجليزي، لكن ذلك حدث بعد أكثر من عام عندما بدأت ترتفع القيمة السوقية للاعبين بشكل جنوني قبل أن تنخفض قليلاً بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبالنظر إلى التشكيلة المتوقعة التي سيلعب بها الفريقين في مباراة اليوم، فلن تتجاوز المباراة حاجز 1.1 مليار يورو فقط، أي أقل بواقع 340 مليون يورو عن مواجهة الفريقين قبل 3 أعوام فقط، وهذا يوضح مدى تراجع لقاء الكلاسيكو مؤخراً.

الصحف الإسبانية تتوقع أن يدفع زين الدين زيدان بمباراة اليوم بكل من تيبو كورتوا، فيرلاند ميندي، سيرجيو راموس، رافاييل فاران، ناتشو، كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش، فيدريكو فالفيردي، فينيسيوس جونيور وكريم بنزيما، وتبلغ القيمة السوقية لهذه التشكيلة 479 مليون يورو فقط، بينما كانت تبلغ تشكيلة الريال في المباراة التي حطت الأرقام القياسية 628 مليون.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن تضم تشكيلة برشلونة كل من نيتو، سيرجينو ديست، جيرارد بيكيه، كليمون لونجليه، جوردي ألبا، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج، فيليب كوتينيو، أنتوان جريزمان، أنسو فاتي وليونيل ميسي، وتصل القيمة التسويقية المتوقعة لتشكيلة برشلونة 530 مليون يورو، وهو أقل بـ275 مليون يورو عن تشكيلة الكلاسيكو قبل 3 أعوام، وبالتالي لن تتجاوز القيمة الإجمالية للفريقين اليوم مليار و10 ملايين يورو.

وهناك أسباب عديدة أدت إلى تراجع القيمة السوقية للاعبي برشلونة وريال مدريد، أهمها تقدم العديد من النجوم بالسن مثل ليونيل ميسي، سيرجيو راموس، جيرارد بيكيه، سيرجيو بوسكيتس، توني كروس، لوكا مودريتش، كريم بنزيما وغيرهم الكثير، ومن الطبيعي أن تنخفض القيمة السوقية لكل لاعب عندما يجتاز حاجز 30 عاماً.

سبب آخر مهم هو تراجع أداء معظم اللاعبين في الآونة الأخيرة، فمن المعروف أن سعر اللاعب يتغير بعدة عوامل منها السن، والأداء أيضاً، فعلى سبيل المثال لم يعد أنتوان جريزمان نفس اللاعب الذي كان عليه في أتلتيكو مدريد، والأمر نفسه ينطبق على رافاييل فاران الذي بات يقدم أداء سيء في الأشهر الأخيرة.

أما السبب الثالث والأخير يتمثل في رحيل العديد من النجوم عن الفريقين، وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كانت تبلغ قيمته السوقية في ذلك الوقت 120 مليون يورو، دون أن ننسى أن جائحة فيروس كورونا تسببت في تخفيض أسعار جميع اللاعبين في العالم بشكل عام.

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