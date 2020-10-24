شرطة نينوى تعتقل ما يسمى بمسؤول الامنية في داعش جنوب الموصل

2020/10/24 | 13:45 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/اعتقلت القوات الامنية ما يسمى بمسؤول الامن في داعش بناحية القيارة جنوب الموصل.وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان"القوات الامنية اعتقلت المدعو (ساير ابو طارق )مسؤول الامنية في داعش خلال تواجده بسيطرة العقرب ضمن ناحية القيارة 60 كم جنوب الموصل ".واضاف المصدر ان"القوات الامنية اقتادته الى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معه وتقديمه للقضاء العراقي "/انتهى

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