اجراءات امنية مشددة في المنطقـة الخضراء ومبنى مجلس النواب

2020/10/24 | 13:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / شهدت المنطقـة الخضراء وسط العاصمة بغداد ،اجراءات امنية مشددة رافقها انتشار مكثف لعناصر الفرقة الخاصـة قرب الجسـر المعلق ، بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الاولى لانطلاق التظاهرات الشعبيـة المطالبة بتحقيق الاصلاحات في الخامس والعشرين من تشرين الاول الماضي.وذكر مراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " القوات الامنيـة فرضت سلسلة اجراءات تفتيش دقيقـة للعجلات والاشخاص المخولين بالدخول الى المباني الحكومية في المنطقة الخضراء، كما شهدت المنطقـة المحيطة بمبنى مجلس النواب انتشارا امنيا واجراءات تفتيش مشددة ، قبيل جلسة مجلس النواب المقرر عقدها هذا اليوم "./انتهى5

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