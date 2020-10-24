اعادة فتح 26 مشروعا بقضاء البعاج الحدودي غرب الموصل بعد تاهيلها

2020/10/24 | 13:45 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/افتتح محافظ نينوى نجم الجبوري 26 مشروعا حيويا داخل قضاء البعاج الذي تعرض للدمار بواقع 80%عن باقي الاقضية الحدودية آبان سيطرة عصابات داعش غرب الموصل .وقال الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان " مديرية بلديات نينوى افتتحت 26 مشروعا خدميا، منها مراكز صحية ومستشفى كرفاني لمصابي فيروس كورونا وعشر مدارس موزعة بين ثانوي وابتدائي، وثلاثة مراكز تعود لمديرية البلديات ومراكز صحية ايضا ومستشفى متخصص للولادة بعد الدمار الذي لحق بها .



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