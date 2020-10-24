عمليات كربلاء شرطة النجف تناقشان تامين الحماية للمتظاهرين والدوائر الحكومية

2020/10/24 | 13:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت التابعة إلى وكالة شؤون الشرطة، السبت، عن انعقاد اجتماع امني لقائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي غازي الهاشمي وقائد شرطة النجف اللواء فائق فليح الفتلاوي.وقالت المديرية في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “قائد عمليات كربلاء وقائد شرطة النجف عقدا اجتماعا مهما لبحث الخطة الأمنية مع مدراء الأجهزة الأمنية من أجل تامين الحماية للمتظاهرين السلميين ووضع خطة لحماية الدوائر الحكومية”وأضاف البيان، أن “الاجتماع ناقش توزيع المهام ونشر الأجهزة الأمنية في ساحة الصدرين ومحيط ساحة اعتصامات النجف الاشرف”.



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