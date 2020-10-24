رسومات شارلي إبدو وعالم المسلمين المنغلق - عبدالعزيز عبدالله القناعي

2020/10/24 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالعزيز_عبدالله_القناعي في زمن لم يعد فيه بالإمكان إخفاء أي تعبير فني أو فكري أو سياسي عن المطالعة والمشاركة والتعليق والتعبير، أصبح من الضروري أن تتغير الأفكار والايديولوجيات والمفاهيم وحتى الأخلاق، للتعاطي مع هذه المتغيرات أو لفهمها وعقلنتها، أو تبنيها أو رفضها بشكل حضاري.



فما يحدث اليوم في عالم العولمة والتكنولوجيا المفرطة وما بعد الحداثة، لا يمكن السيطرة عليه بفتوى دينية أو قانون دستوري أو محاربة سلطوية.



فالواقع ......





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