"ممنوع الركوع على منصة التتويج".. اللجنة الأوليمبية تحذر من الاحتجاجات السياسية

2020/10/24 | 13:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ، السبت، بعد السمالح للألعاب الأولمبية بـ"الإنزلاق إلى سوق الاحتجاجات"، بعيد انتقادات لقانون يحظرها لدى الرياضيين.

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