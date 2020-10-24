القبض على متهم بسرقة الدراجات النارية بكربلاء

2020/10/24 | 13:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، السبت، ان قوة امنية

تمكنت من اعتقال متهم بسرقة دراجات

نارية في حي النضال بكربلاء.

وقال المصدر، في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "قوة من مكافحة اجرام

كربلاء تلقي القبض على متهم في تجاوز

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