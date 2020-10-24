العراق يسهّل عبور

2020/10/24 | 13:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، عن تسهيل

عبور مساعدات ايرانية الى لبنان.

وذكرت الهيئة خلال بيان مقتضب تلقت

وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان

"مركزي جمرك زرباطية والقائم قاما

بتسهيل دخول مساعدات (مواد غذائ

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