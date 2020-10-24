2020/10/24 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | استهداف رتلا يحمل معدات لوجستية للتحالف الدولي في البصرة بعبوة ناسفة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | استهداف رتلا يحمل معدات لوجستية للتحالف الدولي في البصرة بعبوة ناسفة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | استهداف رتلا يحمل معدات لوجستية للتحالف الدولي في البصرة بعبوة ناسفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).