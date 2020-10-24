الحكومة العراقية تحبط محاولة سيطرة “فصيل” على مطار بغداد

2020/10/24 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة العراقية أحبطت محاولة سيطرة فصيل مسلح على مطار بغداد من خلال منع منحه عقدا لتقديم الخدمات إلى المطار.

وذكرت المصادر أن الحكومة أحالت عقد تنفيذ مشروع حيوي داخل مطار بغداد الدولي لشركة عربية بعدما كاد أن يذهب إلى إحدى الفصائل إلى يُعتقد ارتباطها بشكل مباشر بإيران، ما يشكل تهديدا لحركة الملاحة الجوية، وقد يكون أيضا تبويبا لخرق العقوبات الأميركية على طهران.

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