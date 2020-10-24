الداخلية: اتصالات وتفاهمات مع الناشطين في التظاهرات

2020/10/24 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية تبادل العقوبات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الاميركية وإيران على أرض العراق، وصفته بالتصعيد الجديد في الصراع المستمر بين واشنطن وطهران.

وأكدت اللجنة ان هذا الصراع يؤثر في حركة العراق الدبلوماسية ويجعلها محدودة في أضيق نطاق، إذ يتوجب عليه أن يدير علاقاته بقدر كبير من الحذر والحساسية مع دولتين لهما نفوذ كبير لئلا يثير حفيظة أحدهما.

واعتبرت اللجنة ان النزاع الدبلوماسي الجديد هو وجه من أوجه الصراع الأميركي الإيراني في العراق، يضاف الى الصراع العسكري والسياسي والاقتصادي، الأمر الذي يعكس تصعيداً جديداً بين الطرفين.

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