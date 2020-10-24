تفجير يستهدف رتلاً للدعم اللوجستي للتحالف الدولي في البصرة

2020/10/24 | 13:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتلاً للدعم اللوجستي للتحالف الدولي في محافظة البصرة.وقال المصدر لـ”النور نيوز”، ان “عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق، استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي في محافظة البصرة”.وأكد، ان “الانفجار لم يسفر عن أية إصابات بشرية”.

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