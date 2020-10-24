بتنسيق استخباري بين بغداد وأربيل.. الإطاحة بإرهابي بارز

2020/10/24 | 13:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على مسؤول مشاجب وآمر مفرزة ما يسمى “ولاية شمال بغداد” لدى داعش.وذكر بيان لقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال تنسيق العمل الاستخباري وتسخير المصاد، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية، وبالتنسيق …

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