2020/10/24 | 13:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على أكداس عتاد كبيرة لداعش بعملية استباقية في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على أكداس عتاد كبيرة لداعش بعملية استباقية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).