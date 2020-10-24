2020/10/24 | 13:57 - المصدر: عين العراق

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السبت 24 أكتوبر 2020 | 01:45 مساءً | عدد القراءات : 15

المنتجات النفطية تفتتح محطة تعبئة وقود الحسينية في بغداد

إفتتحت شركة توزيع المنتجات النفطية محطة تعبئة وقود الحسينية ببغداد بعد اعادة تشييدها وبحضور وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع حامد الزوبعي ورئيس مجلس ادارة شركة التوزيع حسين طالب وعدد من الملاكات التوزيعية المتقدمة .

وذكر الزوبعي بأن وزارة النفط ماضية قُدماً في خطتها بتوسيع منافذها التوزيعية في بغداد وباقي المحافظات ليكون لدى المواطن أكثر من خيار للتزود بالوقود وتخفيف أي زخم قد يحصل في أي محطة أخرى مفصحاً عن إكمال بناء المحطة وفق أحدث المواصفات الفنية .





وعن تفاصيل المحطة بين وكيل مدير عام شركة التوزيع ومن خلال متابعته لمراحل عملية تشييد المحطة بأنها شُيدت على مساحة (٥٠٠٠) متر وفق مواصفات فنية عالية وبإشراف مباشر من قبل ملاكات هيأة توزيع بغداد التابعة للشركة بالتعاون مع الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل والمواصلات للمشروع موضحاً بأن المحطة تجهز منتجات البنزين وزيت الغاز والنفط الابيض وبطاقة خزنية بلغت ٤ خزانات سعة ٥٤ ألف لتر لمل منتوج بمجموع ٢١٦ ألف لتر لجميع المنتجات .





وعن الطاقة التجهيزية للمحطة ذكر مدير هيأة توزيع بغداد في شركة التوزيع تم تزويدها ب ١٠ مجهزات مزدوجة لمنتوج البنزين و(٩) أخرى مزدوجة لمنتوج زيت الغاز و(٤) مضخات مزدوجة للنفط الأبيض فضلاً عن تجهيزها ب (٣) مضخات قوة مضاعفة للنفط الأبيض لسهولة وسرعة تجهيزه للمواطنين نظراً لتزايد حاجتهم للمنتوج خاصةً في فصل الشتاء .





يذكر أن وزارة النفط وعبر شركة توزيع المنتجات النفطية مستمرة بإفتتاحها العديد من محطات تعبئة الوقود سواء كان بناء جديد أو تأهيل في كافة المحافظات وحسب الخطط المرسومة بهذا الخصوص لتقديم خدمات أفضل وأوسع للمواطنين الكرام .

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