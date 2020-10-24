2020/10/24 | 13:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت شركة الطيران المدني السعودية اليوم السبت أنها ستستأنف الرحلات الدولية إلى 33 وجهة عبر العالم انطلاقا من شهر تشرين الثاني المقبل.

وأوضحت الشركة أن برنامج هذه الرحلات يشمل الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا وأوروبا وآسيا، بما فيها دول الشرق الأوسط.

وتتمثل أبرز الوجهات المعنية بهذه الرحلات، حسب الشركة السعودية، في كل من أمستردام وفرانكفورت ولندن ومدريد وباريس واسطنبول وواشنطن وأديس أبابا والإسكندرية والقاهرة والخرطوم وتونس ونيروبي وإسلام آباد وكراتشي وبيشاور ولاهور وكذلك ملتان ودكا وجوانج زاو وجاكرتا وكوالالمبور ومانيلا ومومباي وكوتشن ودلهي، وأيضا عمان وأبو ظبي والبحرين وبيروت والكويت ودبي.

وذكّرت الشركة المسافرين بضرورة أخذ الاحتياطات الضرورية المتعلقة بتدابير مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران المدني السعودي يستأنف رحلاتها إلى 33 وجهة عبر العالم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران المدني السعودي يستأنف رحلاتها إلى 33 وجهة عبر العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).