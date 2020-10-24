تقرير امريكي يوصي بان يكون إقليم كوردستان ليكون حليفا قوياً لواشنطن

2020/10/24 | 13:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

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أوصى تقرير أمريكي، يوم السبت، بتمكين إقليم كوردستان وتبادل المعلومات الاستخبارية معه ليكون حليفا قوياً للولايات المتحدة في المنطقة.



ونقل تقرير لموقع “ذا هيل”، عن المدير التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للإبلاغ والتحليل سيث ج.



فرانتزمان، قوله، إن “الفصائل الموالية لإيران في العراق، من تهديداتها لحلفاء أميركا في العراق مثل إقليم كوردستان، في محاولة للضغط […]

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