على عكس ترامب.. بايدن يتعهد بلقاح مجاني للجميع من فايروس كورونا

2020/10/24 | 14:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …وضح نائب الرئيس السابق جو بايدن خطته للتصدي لوباء فايروس كورونا ، بما في ذلك توفير لقاحات مجانية لجميع الأمريكيين ، حيث بدأ في تقديم حجته الختامية للناخبين.ونقلت شبكة سي أن أن في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن المرشح الديمقراطي للرئاسة قوله في خطاب ألقاه في ويلمنجتون بولاية ديلاوير إنه ” بمجرد أن نحصل على لقاح آمن وفعال ، يجب أن يكون مجانيًا للجميع ، سواء كنت مؤمنًا به أم لا، و إنه إذا تم انتخابه ، فإنه سيوجه الحكومة الفيدرالية إلى شراء كميات كبيرة من الجرعات حسب الضرورة من لقاح فايروس كورونا حتى نتمكن من توفيره مجانًا للجميع أو المؤهلين لبرنامج الرعاية الصحية “.واضافت أن بايدن ” ركز في خطابه قبل احد عشر يوما الانتخابات على أولوياته الأربع الرئيسية لمكافحة الوباء.



بالإضافة إلى توزيع لقاح مجاني ، وأنه سيطلب من المحافظين تفويض فرض ارتداء الأقنعة في ولاياتهم ، ووضع خطة اختبار وطنية وزيادة إنتاج وتوزيع معدات الحماية الشخصية”.وتابع أنه ” وعلى الرغم من الجدول الزمني السريع الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب ، حذر بايدن من أن الأمر سيستمر “عدة أشهر” قبل أن يتوفر اللقاح على نطاق واسع للأمريكيين، لكنه قال إنه إذا أصبح المرء جاهزًا للتوزيع ، فإن البلاد بحاجة إلى رئيس يضمن توزيعها “بطريقة عادلة وخاضعة للمساءلة”، منتقدا ” ترامب في خطته للتصدي للوباء ومحاولته تفكيك قانون الرعاية الميسرة خلال أزمة صحية عالمية”.واشار بايدن الى أنه ” وبموجب قانون مكافحة الفساد يتعين على شركات التأمين تغطية اللقاحات الموصى بها مجانًا ، لأن إلغاء قانون التأمين الصحي من قبل ترامب سيعني على الناس أن يدفعوا مقابل الحصول على لقاح كورونا وهذا امر خاطىء للغاية “.



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