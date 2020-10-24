استمرار مناقشات الكتل النيابية حول الانتخابات

2020/10/24 | 14:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتواصل الكتل النيابية مشاوراتها قبل انعقاد جلسة مجلس النواب، بشأن الدوائر الانتخابية ومشروع قانون تمويل العجز المالي.

وكانت الجلسة رقم 12 لمجلس النواب قد تأجلت اليوم، نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

واوضحت ديلان غفور النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب لـPUKmedia: ان المشاورات بين الكتل النيابية مازالت مستمرة بشأن الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات.

واضافت: ان ارأء متباينة وحوارات بين الكتل السياسية من جهة والنواب من جهة اخرى مازالت مستمرة، مؤكدة عدم التوصل الى اتفاق نهائي لحد الان، لبدء جلسة اليوم.

PUKmedia خاص

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