2020/10/24 | 14:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شعار منظمة الصحة العالمية

فوتو: أرشيف

منذ 26 دقیقة

252 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف رئيس فريق الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في العراق وائل حتاحت، عن المساعدات الطبية المقدمة، والتي سيتم تقديمها خلال الثلث الاخير من العام الحالي ، مبينا انها تقدر بنحو مليوني دولار، وذلك لدعم القطاع الصحي في العراق لمواجهة وباء كورونا.





وقال حتاحت في تصريح لصحيفة "الصباح" اليوم، 24 تشرين الأول 2020، إن "منظمة الصحة العالمية مستمرة بتقديم المساعدات للقطاع الصحي في العراق لمواجهة وباء كورونا وتجاوز أي نقص في الاجهزة الطبية المستخدمة في علاج الوباء"، مبينا ان "المنظمة جهزت وزارة الصحة بكميات كبيرة من اجهزة فحص PCR فضلا عن تجهيز وزارة الصحة بـ 10 سيارات اسعاف تستخدم لرفد القطاع الصحي في المحافظات".

وأوضح أن "الشهرين القادمين سيشهدان تركيزا على تجهيز شحنة كبيرة من وسائل الوقاية للملاكات الطبية العاملة في المستشفيات التي تستقبل المصابين، بهدف المحافظة على سلامتهم من الاصابة بالامراض، لاسيما وباء كوفيد – 19".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: العراق سيتلقى مساعدات طبية بقيمة مليوني دولار) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: العراق سيتلقى مساعدات طبية بقيمة مليوني دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).