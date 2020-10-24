بذكرى تظاهرات 25 تشرين الأول.. عضو بمفوضية حقوق الانسان يوجه دعوة للقضاء

2020/10/24 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه عضو مفوضية حقوق الانسان، فاضل الغراوي، السبت، (24 تشرين الأول، 2020)، دعوة إلى القضاء يدعوه لتولي المسؤولية الكاملة في اجراء التحقيقات الخاصة بالانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون.

وقال الغراوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ما حصل في تظاهرات تشرين من العام الماضي يمثل انتهاكاً صارخا لحقوق الانسان، واللجان التي تم تشكيلها للتحقيق بتلك الانتهاكات، لا نعتقد بأنها ستتوصل إلى النتائج النهائية".

واضاف أن "مخرجات هذه اللجان لا بد من وصولها إلى القضاء، الذي يفترض أن يتولى المسؤولية الكاملة في متابعة الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون، بدلا من تلك اللجان".

ويحضر ناشطون ومحتجون من مختلف المحافظات، لتظاهرات منتظرة ستخرج يوم غد الاحد في 25 تشرين الأول الجاري، وفيما أكد ناشطون في ساحة التحرير وساحات أخرى، أن التظاهرة المرتقبة لن تحيد عن سلميتها، أشاروا إلى تجديد المطالب الرئيسية التي رفعت قبل عام، على رأسها الإصلاح السياسي والاقتصادي.

وتجري استعدادات شبابية ودعوات في مواقع التواصل الاجتماعي لمسيرات احتجاجية حاشدة تهدف الى التوجه نحو المنطقة الخضراء وسط بغداد احياء لذكرى انطلاق الموجة الثانية من التظاهرات في العام الماضي.

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