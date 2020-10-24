غونزالو يصل بغداد ويلتحق بالوحدة التدريبية الأخيرة للشرطة قبل لقاء الزوراء غدا

2020/10/24 | 14:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

وصل الاسباني غونزالو، مدرب اللياقة البدنية لفريق الشرطة إلى بغداد، فجر اليوم السبت (24 تشرين الاول 2020) بعد تعافيه من فيروس كورونا، حيث اُصيب المدرب خلال منافسات دوري ابطال آسيا مع الفريق الشهر الماضي في الدوحة.

وقال المنسق الإعلامي لفريق الشرطة، حسين الخرساني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاسباني غونزالو وصل عند الساعة الرابعة فجرا إلى مطار بغداد الدولي، وسيلتحق عصر اليوم السبت بالوحدة التدريبية الاخيرة للفريق قبل لقاء الزوراء غداً".

وأضاف، أن "غونزالو أصيب الشهر الماضي مع الفريق أثناء مشاركته بدوري ابطال آسيا، والفريق غادر الدوحة بعد المشاركة، الا ان غونزولا بقي في العاصمة القطرية لتكملة الحجر الصحي المفروض بحسب نظام البطولة".

وبين قائلاً: "بعد انتهاء الحجر الصحي غادر غونزالو الدوحة الى إسبانيا في إجازة لقضاء فترة النقاهة هناك، وبعد أن تعافى بشكل نهائي قرر العودة الى بغداد".

وتنتظر الشرطة مباراة قمة يوم غد الاحد في ملعب الشعب الدولي عند الساعة الثالثة عصراً، ضمن منافسات الجولة الاولى للدوري.

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