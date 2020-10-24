القبض على مطلوب بجريمة القتل العمد في ميسان

2020/10/24 | 14:16 - المصدر: وكالة نينا

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العمارة / نينا / القت شرطة محافظة ميسان القبض على مطلوب للقضاء بجريمة القتل العمد في مدينة العمارة مركز المحافظة".وقالت مديرية شرطة ميسان في بيان ان مفارز قسم شرطة حطين وبكمين أمني محكم تمكنت من إلقاء القبض على مطلوب جنائياً بجريمة القتل العمد.



واضافت ان عملية القبض تمت بعد مضي يومين على ارتكابه جريمة القتل بحق احد اقاربه بسبب مشاكل عائلية في احدى المناطق التابعة للمحافظة، ./انتهى

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