الدهلكي يكشف عن محاولات لتقطيع قضاء بعقوبة بذريعة مساواته مع قضاء الخالص ضمن تقسيمات الدوائر المتعددة

2020/10/24 | 14:16 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / كشف النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي عن محاولات تمارسها شخصيات وأطراف سياسية لم يسمها لتقطيع قضاء بعقوبة بذريعة مساواته مع قضاء الخالص ضمن تقسيمات الدوائر المتعددة.وقال الدهلكي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /نسخة منه، ان "الاتفاق المسبق بشأن توزيع المقاعد في محافظة ديالى تضمن أن يكون عدد الدوائر بحسب عدد كوتا النساء، مايعني تقسيم ديالى الى اربع دوائر الاولى بعقوبة وتضم 5 مقاعد والثانية الخالص وتضم 3 مقاعد أما الثالثة فهي بلدروز والمقدادية وتضم 3 مقاعد والرابعة خانقين وتضم 3 مقاعد".



وأضاف ان "التقسيم راعى حسب التعداد السكاني لكل قضاء في توزيع عدد المقاعد على اعتبار ان قضاء بعقوبة هو اكبر قضاء وحاز على 5 مقاعد"، لافتا الى ان "هذا لم يرق لشخصيات او كتل سياسية معينة تسعى الى تقطيع بعقوبة من اجل مساواتها مع الخالص ليكون 4 مقاعد لكل من الخالص وبعقوبة من خلال العمل على ضم ناحية بني سعد التابعة اداريا لقضاء بعقوبة وجعلها مع قضاء الخالص".



واكد ان "هذه المحاولات لاقت رفضا شعبيا من جميع اهالي ديالى مشددا على "اننا لم ولن نسمح بهذا التقسيم وسنعمل بكل قوة للمحافظة على استحقاق القضاء الانتخابي/انتهى

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