العراق يرد على طلب لمصر بشأن الأخوان المسلمين

2020/10/24 | 14:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد العراق رسمياً، على طلب لمصر بشأن حظر جماعة الأخوان المسلمين.

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