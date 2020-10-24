تفجير يستهدف رتلاً اميركيا أقصى جنوبي العراق

2020/10/24 | 14:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني عراقي مسؤول يوم السبت ان تفجيرا بعبوة ناسفة محلية الصنع استهدف رتلا اميركيا في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق....

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