شاهد: العراقيون يستذكرون الجريمة النكراء.. ’العلياوي بذمة التشرينيين’

2020/10/24 | 14:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد القيادي في الحشد الشعبي، وسام العلياوي وشقيقه على يد العصابات الاجرامية التي اندست في مظاهرات تشرين الماضي، اطلق رو...

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