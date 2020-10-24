تحالف الحلبوسي ’غير قلق’ من محاولة إزاحته: ’كرسي محمد الحقيقي’ ليس في رئاسة البرلمان

2020/10/24 | 14:24 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكشف القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية، أثيل النجيفي، عن اجتماع سيعقد في منزل القيادي في الجبهة أسامة النجيفي في بغداد ومن المقرر أن ’يضم 30 نائباً على الأقل’، مؤكداً أن الأخير وصل إلى العاصمة قادماً من أنقرة، فيما أظهر موقفاً متحفظاً على طرح بعض النواب المدعويين قضية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وتداول سياسيون أنباء عن "احتمالية نقل مقر الاجتماع إلى منزل وزير الكهرباء الأسبق قاسم الفهداوي، بعد أن أظهر المجتمعون توجهات متباينة إزاء إعلان موقف ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي" إلا أن أثيل النجيفي أكد في حديث لـ"ناس" أن "أسامة النجيفي وصل إلى بغداد، وأن الاجتماع سيعقد" مبيناً أن "سبب التأخر يعود إلى أن رحلة طائرة النجيفي مرّت بأربيل"، دون أن يستبعد إمكانية عقد اجتماع آخر يضم "الكتلة المتشددة ضد الحلبوسي".

وأضاف النجيفي في حديثه لـ "ناس" (23 تشرين الأول 2020) إن "الاجتماع يهدف إلى تنسيق المواقف بين مجموعة من النواب، المنتمين إلى كتلة (الجماهير الوطنية) بزعامة أحمد الجبوري (أبو مازن)، و(المشروع العربي) بزعامة خميس الخنجر و"جبهة الإنقاذ والتنمية" بزعامة أسامة النجيفي" كاشفاً عن وجود "عدد من النواب المنشقين عن تحالف الحلبوسي الذين سيحضرون الاجتماع" دون تحديد عدد "المنشقين".

النجيفي كشف أيضاً عن وجود تباين في وجهات النظر بين المجتمعين الثلاثين، حيث قال إن "عدداً من النواب طرحوا فكرة اجتماع في منزل اسامة النجيفي، وبينما رحب الأخير بالفكرة، طلب منهم أن لا يكون الاهتمام الأكبر منصباً على مسألة السيد الحلبوسي".

وتابع "هناك قضايا طارئة تهم المجتمع في مناطقنا، من بينها مجزرة الفرحاتية وغيرها من القضايا، ولذا، لن نمانع في جبهة الانقاذ أن يتم التطرق إلى قضية السيد الحلبوسي في اجتماع اليوم، إلا أننا نرى أن لا تكون تلك القضية هي الأولى".

وأضاف "ثمة شخصيات تريد ان تجعل من قضية الحلبوسي القضية الرئيسية، ولهذا لا أستغرب أن يكون هناك اجتماع آخر لتلك الشخصبات، أما في اجتماع منزل النجيفي، فسيتم بحث القضايا الرئيسية التي تحتاج موقفاً موحداً، وسيتم أيضاً بحث موضوع الحلبوسي، لكنها قضية عابرة وليست أساسية عند السيد اسامة".

وبشأن ما إذا كان الاجتماع يحضّر لإنطلاق تحالف جديد، قال النجيفي إنه "سيكون اجتماعاً لتنسيق المواقف، ومن المهم أن لا نستعجل في اعلان تحالف قبل أن نصل إلى مواقف محددة وموحدة".

وحول مسألة عودته إلى بغداد، قال أثيل النجيفي إنه "مستمر بمعالجة القضايا التي تخصه عبر السبل القانونية، لكن تلك السياقات القانونية تأخذ طريقاً طويلاً كما هو معروف".

وعن ما إذا كان يخشى تدخلاً سياسياً من بعض المنافسين السياسيين لمنع تسوية ملفه قانونياً، قال النجيفي إن "طبيعة السياقات القانونية لا تحل بسرعة، وإذا كان ثمة ضغوط، لا نعلم بها، فليس أمامنا إلا مقاومتها بالطرق القانونية..



ليس لدينا مجال آخر نهائياً".

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