2020/10/24 | 14:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقد فشلت محاولة واشنطن التوسط في اتفاق لحل مشكلة السد في وقت سابق من هذا العام بعدما اتهمت إثيوبيا إدارة ترامب بدعم مصر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تصريح ترامب عن تفجير مصر لسد النهضة.. إثيوبيا تصدر بيانا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تصريح ترامب عن تفجير مصر لسد النهضة.. إثيوبيا تصدر بيانا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).